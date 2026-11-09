В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер LACMA Art+Film Gala 2026, который собрал множество голливудских звёзд, моделей и представителей мира моды. Гости мероприятия продемонстрировали эффектные наряды от ведущих модных домов, а особое внимание привлекли образы Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Николь Кидман и Ани Тейлор-Джой.

В этом году 15-я церемония была посвящена чествованию художницы Вии Целминс и режиссера Дени Вильнева, известного работой над фильмом «Дюна». Вечер был организован при поддержке модного дома Gucci, а специальной музыкальной гостьей стала певица Rosé.

Среди самых запоминающихся выходов на красную дорожку — появление Ани Тейлор-Джой в эффектной накидке, которая оказалась винтажным свадебным нарядом от кутюр 1990-х годов.

Эмили Ратаковски выбрала белое платье Gucci с выразительным силуэтом, подчеркивавшим женственность и напоминавшим образ греческой богини.

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Кайли Дженнер появилась на мероприятии в облегающем платье, которое словно повторяло контуры её фигуры.

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Ким Кардашьян сделала ставку на эффектное платье Gucci с блестящими пайетками, создававшими впечатление жидкого металла.

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Не менее заметной была Николь Кидман. Актриса пришла в платье Chanel в балетном стиле, созданном по мотивам коллекции весна–лето 2027.

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Между тем модель Кэндис Свейнпол выбрала образ от Gucci, созданный под руководством нового креативного директора Демны.

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На красной дорожке также появилась модель Алекс Консани в полном образе от Gucci. Актёр Эндрю Гарфилд и актриса Моника Барбаро вместе посетили вечер в нарядах этого же модного дома.

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LACMA Art+Film Gala традиционно объединяет представителей кино, искусства, музыки и моды. На этот раз красная дорожка стала площадкой для демонстрации как смелых дизайнерских решений, так и отсылок к винтажной моде и культовым коллекциям.

Об этом говорится на странице W Magazine.



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