Видео: От винтажной накидки до платья с пайетками — самые яркие образы звезд на LACMA Gala 2026
В Лос-Анджелесе состоялся ежегодный благотворительный вечер LACMA Art+Film Gala 2026, который собрал множество голливудских звёзд, моделей и представителей мира моды. Гости мероприятия продемонстрировали эффектные наряды от ведущих модных домов, а особое внимание привлекли образы Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Николь Кидман и Ани Тейлор-Джой.
В этом году 15-я церемония была посвящена чествованию художницы Вии Целминс и режиссера Дени Вильнева, известного работой над фильмом «Дюна». Вечер был организован при поддержке модного дома Gucci, а специальной музыкальной гостьей стала певица Rosé.
Среди самых запоминающихся выходов на красную дорожку — появление Ани Тейлор-Джой в эффектной накидке, которая оказалась винтажным свадебным нарядом от кутюр 1990-х годов.
Эмили Ратаковски выбрала белое платье Gucci с выразительным силуэтом, подчеркивавшим женственность и напоминавшим образ греческой богини.
Кайли Дженнер появилась на мероприятии в облегающем платье, которое словно повторяло контуры её фигуры.
Ким Кардашьян сделала ставку на эффектное платье Gucci с блестящими пайетками, создававшими впечатление жидкого металла.
Не менее заметной была Николь Кидман. Актриса пришла в платье Chanel в балетном стиле, созданном по мотивам коллекции весна–лето 2027.
Между тем модель Кэндис Свейнпол выбрала образ от Gucci, созданный под руководством нового креативного директора Демны.
На красной дорожке также появилась модель Алекс Консани в полном образе от Gucci. Актёр Эндрю Гарфилд и актриса Моника Барбаро вместе посетили вечер в нарядах этого же модного дома.
LACMA Art+Film Gala традиционно объединяет представителей кино, искусства, музыки и моды. На этот раз красная дорожка стала площадкой для демонстрации как смелых дизайнерских решений, так и отсылок к винтажной моде и культовым коллекциям.
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