Космический аппарат Hera впервые сфотографировал астероид Диморф с близкого расстояния после столкновения с космическим аппаратом DART, которое произошло в 2022 году на расстоянии 194 миллионов километров от Земли. Тогда NASA намеренно направило аппарат на небесное тело шириной около 150 метров, чтобы проверить возможность изменения траектории астероидов.

Первые снимки показали масштабные последствия столкновения: на поверхности Диморфа образовался кратер размером со стадион, а вокруг появилось облако обломков. Полученные данные имеют важное значение для разработки будущих стратегий защиты Земли от потенциально опасных астероидов.

Космический аппарат NASA DART вошел в историю 26 сентября 2022 года, когда он столкнулся с астероидом Диморф шириной около 150 метров, который вращается вокруг астероида Дидим шириной около 730 метров.

Учёные хотели проверить, можно ли с помощью такого столкновения изменить траекторию движения любого опасного для Земли астероида. В воскресенье, после завершения миссии DART, ученые выяснили, что орбитальный период Диморфа вокруг Дидима сократился на целых 33 минуты. Значит, технология работает.

Европейское космическое агентство запустило в октябре 2024 года аппарат Hera, чтобы тот подробно исследовал последствия удара DART по астероиду Диморф.

Первые фотографии, сделанные с близкого расстояния, показали, что удар сплющил одну из сторон Диморфа. Кроме того, как заявили учёные, к их удивлению на измененной стороне астероида появился огромный кратер размером со стадион, простирающийся на всю ширину космического камня. Также выяснилось, что после удара Диморф начал хаотично вращаться вокруг Дидима.

Еще одним большим сюрпризом для ученых стало то, что, как оказалось, оба астероида окружены сотнями камней размером в несколько метров, которые вращаются вокруг Диморфа и Дидима.

В настоящее время космический аппарат Hera поддерживает стабильное расстояние от астероидов — 30 км. Вскоре он приблизится к астероидам на расстояние около 13 километров, что позволит получить ещё более детальные снимки астероидов. После этого Hera выпустит два маленьких зонда размером с обувную коробку, которые смогут приблизиться к астероидам ещё ближе.

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Зонд «Ювентас» исследует внутреннюю структуру Диморфа, а затем попытается совершить посадку на астероид, чтобы измерить его гравитацию. Зонд Milani будет исследовать состав Диморфа и Дидима, а также состав камней и пыли, вращающихся вокруг них.

Совместное исследование двух зондов и аппаратов Hera поможет определить массу астероида Диморфа. Эта информация в сочетании с данными об изменении движения космического камня поможет разработать будущие миссии по отклонению астероидов, представляющих угрозу для Земли.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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