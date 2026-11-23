Видео: Дженсена Хуанга встретили аплодисментами после его возвращения в офис Nvidia
В понедельник, 23 ноября, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в офис компании, где его радушно встретили сотрудники. Сотрудники приветствовали руководителя громкими аплодисментами.
«Спасибо всем за второй шанс. На этот раз я буду лучшим генеральным директором», — сказал Хуанг
Об этом свидетельствует видео, опубликованное CNBC.
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Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит в Сенате США 3 декабря — CoinDesk.
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