В понедельник, 23 ноября, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вернулся в офис компании, где его радушно встретили сотрудники. Сотрудники приветствовали руководителя громкими аплодисментами.

«Спасибо всем за второй шанс. На этот раз я буду лучшим генеральным директором», — сказал Хуанг

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное CNBC.

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