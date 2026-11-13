Видео: Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание на Арлингтонском кладбище

В США министр обороны Пит Хегсет наградил военнослужащего, который ранее высказал замечание ему и членам его аппарата у Могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

Военный получил от министра медаль за заслуги перед вооруженными силами.

В свою очередь американская телекомпания выяснила, что речь идет о рядовом 3-го пехотного полка The Old Guard («Старая гвардия», – OBOZ.UA) Томасе Иглесиасе.

Что сказал министр

Сам Хегсет в соцсети опубликовал фотографии с церемонии награждения, однако не указал, кого именно наградил и за что.

«Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Молодец, специалист. Продолжайте, патриоты», – этими словами министр прокомментировал награду.

Гегсета спросили в сети, признает ли он своё неуместное поведение и «извинился ли он вообще, или это просто очередная фотосессия для показухи». Министр на такие вопросы не ответил.

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«Так что когда-нибудь в будущем этот солдат будет рассказывать своим детям, что получил медаль за то, что сказал главе оборонного ведомства заткнуть свою чертову пасть», — предполагают американцы.

Об этом без каких-либо подробностей сообщил сам министр – он просто опубликовал в сети фото с церемонии награждения.

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