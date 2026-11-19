Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты якобы организовали отстранение от власти президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. В то же время он признал, что Россия является агрессором в войне против Украины, но утверждал, что это не снимает ответственности США за события во время Революции достоинства.

Об этом бизнесмен сказал 18 ноября в интервью журналисту Эндрю Россу Соркину.

«Это правда, что с точки зрения вторжения Россия является агрессором, но также правда, что мы, американцы, организовали переворот, чтобы отстранить от власти демократически избранного пророссийского президента Украины», — заявил Маск.

Он утверждал, что такие действия были бы невозможны без участия Государственного департамента США и других американских ведомств. В то же время предприниматель признал, что его слова могут прозвучать как оправдание действий России, однако отрицал, что имеет такое намерение.

Маск уже не впервые называет события 2013–2014 годов государственным переворотом. В частности, он высказывал такую точку зрения в феврале 2023 года. Тогда советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил предпринимателю, посоветовав ему перестать читать российские газеты.

В ходе интервью также обсуждались политические взгляды Маска и его отношение к движению MAGA (Make America Great Again), связанному с президентом США Дональдом Трампом.

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Миллиардер заявил, что не поддерживает безоговорочно политику Республиканской партии и считает, что обе основные политические силы США имеют как преимущества, так и недостатки.

Кроме того, Маск признался, что сожалеет о значительных расходах на поддержку республиканцев во время промежуточных выборов в США в 2026 году. По данным The Washington Post, он направил на политические кампании более 400 млн долларов.

Бизнесмен отметил, что если бы мог повернуть время вспять, то потратил бы на эти цели меньше денег.

Источник: The New York Times

Кроме того, Маск объяснил, почему ограничивает использование Starlink Украиной, и раскритиковал Зеленского.

Медведев призвал Маска покаяться за помощь Украине через Starlink.

Соловьев призвал Илона Маска бежать в Ростов после начала расследования в отношении Starlink.

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