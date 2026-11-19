Американский предприниматель заявил, что отключение Starlink могло бы привести к краху украинского фронта. Он также обвинил президента Владимира Зеленского в ложных заявлениях, назвал Революцию достоинства переворотом при участии США и объяснил нежелание использовать спутниковую связь для наступательных операций.

Беседа состоялась 18 ноября 2026 года во время ежегодного саммита The New York Times DealBook Summit в Нью-Йорке. Маск присоединился к мероприятию по видеосвязи из Китая, где находился вместе с президентом США Дональдом Трампом.

Одной из главных тем стала роль спутниковой связи в российско-украинской войне. Маск заявил, что после полномасштабного вторжения Россия уничтожила украинские коммуникационные сети, в частности вышки мобильной связи и оптоволоконные линии. По его словам, Starlink остался единственной системой, которую российской армии не удалось вывести из строя.

«Если бы у них не было Starlink, вся их линия фронта рухнула бы, поскольку у них не было бы системы связи. И Россия победила бы», — сказал предприниматель.

Он добавил, что и сейчас спутниковая сеть обеспечивает основную часть связи украинских военных. Маск назвал свою помощь Украине чрезвычайно значительной и заявил, что отключение Starlink могло бы привести к немедленному обвалу фронта.

В то же время бизнесмен подчеркнул, что с самого начала считал Starlink гражданской системой, которую нельзя использовать для наступательных ударов беспилотниками. По его словам, для таких операций должна применяться Starshield – отдельная спутниковая система под контролем правительства США.

Илон Маск пояснил, что не хочет лично принимать решения, которые могут привести к гибели людей. Он считает, что ответственность за применение военных технологий должны нести американские власти, а не частный предприниматель.

Журналист Эндрю Росс Соркин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял об ограничениях в работе спутниковой системы и проблемах с её использованием украинскими военными.

Маск ответил, что Зеленский не всегда говорит правду.

«Не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду», — заявил миллиардер.

Соркин уточнил, имеет ли Украина доступ к Starshield или использует коммерческую сеть Starlink. Маск назвал эти системы разными: Starlink, по его словам, является гражданской коммерческой сетью, а Starshield контролируется правительством США, и решения о её применении зависят от американского Министерства обороны.

Предприниматель утверждал, что Украина на самом деле хочет использовать коммерческий Starlink для наступательных военных операций, но SpaceX отказывается это разрешать.

Он также опроверг, что компания полностью отключала Starlink для Украины во время операции против российского флота в Севастополе. По версии Маска, спутниковое покрытие над Крымом тогда не было активным из-за санкций против России, а для его включения потребовалось бы разрешение Государственного департамента США.

Илон Маск также заявил, что ограничение скорости для Starlink соответствует максимальному допустимому лимиту на дорогах Украины. В стенограмме разговора он назвал примерно 80 миль в час — около 129 км/ч.

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Во время интервью бизнесмен также высказался о Революции достоинства 2013–2014 годов. Он признал, что Россия является агрессором в войне против Украины, но в то же время заявил, что Соединенные Штаты якобы организовали государственный переворот, чтобы отстранить от власти демократически избранного пророссийского президента Виктора Януковича.

«Это правда, что с точки зрения вторжения Россия является агрессором, но также правда, что мы, американцы, организовали переворот, чтобы отстранить от власти демократически избранного пророссийского президента Украины», — сказал Маск.

Он назвал такие действия агрессивными и утверждал, что без помощи Государственного департамента США и других американских ведомств они были бы невозможны. В то же время миллиардер отметил, что его слова могут прозвучать как оправдание России, но опроверг такое намерение.

Утверждение об организованном США перевороте является оценкой Маска, а не установленным фактом.

Илон Маск уже не впервые высказывается о Революции достоинства в Украине. В феврале 2023 года он назвал события 2013–2014 годов государственным переворотом. Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил предпринимателю, посоветовав ему перестать читать российские газеты.

Во время беседы Соркин также спросил предпринимателя о его политических взглядах и поддержке движения MAGA (Make America Great Again), связанного с президентом США Дональдом Трампом.

«Я не уверен, что означает MAGA, но если это означает слепое подчинение курсу Республиканской партии, то я, безусловно, не разделяю его. Я считаю, что у обеих партий есть свои плюсы и минусы», — ответил Маск.

Миллиардер также признал, что сожалеет о значительных расходах на поддержку республиканцев во время промежуточных выборов в США в 2026 году. По данным The Washington Post, на политические кампании он направил более $400 млн. Маск заявил, что если бы мог вернуть время назад, то потратил бы меньше денег.

Источник: The New York Times

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Украинские подразделения фиксируют значительные перебои в работе спутниковой системы Starshield по всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

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Рубио заявил, что Украина пока не имеет доступа к Starshield.

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