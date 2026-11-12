Видео: очевидцы стрельбы возле Белого дома рассказали ужасающие подробности

Посетители элитного спортзала в Вашингтоне услышали выстрелы, после чего один из мужчин упал на пол.

По словам очевидца, к нему подбежал другой посетитель, однако раненый уже не подавал признаков жизни.

После этого люди в панике начали выбегать из помещения. Стрелок в это время оставался внутри.

Трагедия произошла примерно в 1,5 км от Белого дома. По данным Reuters, по меньшей мере один человек погиб, ещё несколько получили ранения.

На момент публикации сообщения нападавшего не задержали.

В столице США недалеко от Белого дома произошла стрельба, в результате которой ранения получили пять человек.

В США мужчине, подозреваемому в попытке покушения на президента Дональда Трампа, предъявили серьезные обвинения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение; дело уже передано в суд.

Соединенные Штаты ликвидировали командира иранского подразделения, которого считают причастным к подготовке покушения на президента США Дональда Трампа.

В даркнете появилось объявление, в котором обсуждается заказ на убийство Дональда Трампа с предложением выплатить за это 70 000 долларов.

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