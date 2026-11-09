Видео: Мощный взрыв на металлургическом заводе в Турции унес жизни трёх человек

9 ноября произошел мощный взрыв на металлургическом предприятии HABAŞ в районе Алиага провинции Измир в Турции. После этого на заводе разразился масштабный пожар, а над территорией предприятия поднялся густой столб дыма.

По официальным данным, в результате инцидента погибли три человека, ещё 14 получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Спасатели пытаются добраться до десяти человек, оказавшихся под обломками.

По предварительной информации, во время разливки расплавленной стали оборвался мостовой кран и упал в печь.

Об этом пишет Dünya Gazetesi.

Фото: в Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

В Турции в результате взрыва на заводе погибли люди.

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