Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 ноября прибыл в Москву на конференцию AI Journey 2026 и встретился с Владимиром Путиным.

В ходе переговоров он поздравил российского диктатора с итогами недавнего саммита в китайском Шэньчжэне с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Токаев заявил, что следил за встречами и радовался за Россию, которая, по его словам, в сложный период геополитической нестабильности продемонстрировала статус великой державы.

Обсуждая экономическое сотрудничество, президент Казахстана назвал «Яндекс Казахстан» одним из главных работодателей страны. Он также заявил, что Казахстан поднялся на 16-е место в мировом рейтинге цифровизации государства, тогда как ранее занимал 24-ю позицию.

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В то же время Токаев предостерег от самоуспокоенности из-за достигнутых результатов, процитировав Иосифа Сталина: «Головокружение от успехов». Эта фраза взята из статьи Сталина, опубликованной 2 марта 1930 года в газете «Правда», в которой он критиковал перегибы в ходе принудительной коллективизации и возлагал ответственность за них на местное руководство.

Президент Си Цзиньпин и президент Трамп встретились в Шэньчжэне — Anadolu Agency

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.

Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.

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