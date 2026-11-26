Видео: президент Казахстана Токаев выразил восхищение международными успехами Путина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 ноября прибыл в Москву на конференцию AI Journey 2026 и встретился с Владимиром Путиным.
В ходе переговоров он поздравил российского диктатора с итогами недавнего саммита в китайском Шэньчжэне с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Токаев заявил, что следил за встречами и радовался за Россию, которая, по его словам, в сложный период геополитической нестабильности продемонстрировала статус великой державы.
Обсуждая экономическое сотрудничество, президент Казахстана назвал «Яндекс Казахстан» одним из главных работодателей страны. Он также заявил, что Казахстан поднялся на 16-е место в мировом рейтинге цифровизации государства, тогда как ранее занимал 24-ю позицию.
В то же время Токаев предостерег от самоуспокоенности из-за достигнутых результатов, процитировав Иосифа Сталина: «Головокружение от успехов». Эта фраза взята из статьи Сталина, опубликованной 2 марта 1930 года в газете «Правда», в которой он критиковал перегибы в ходе принудительной коллективизации и возлагал ответственность за них на местное руководство.
Президент Си Цзиньпин и президент Трамп встретились в Шэньчжэне — Anadolu Agency
Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.
Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.