Видео: Путин появился на встрече с Си Цзиньпином с ядерной чемоданчиком
Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне российского диктатора Владимира Путина сопровождал адъютант с чёрным чемоданчиком. Представитель российской делегации подтвердил, что это так называемый ядерный чемоданчик.
Она не является обычным чемоданом с кнопкой запуска, а представляет собой часть сложной системы управления ядерными силами России.
На кадрах мужчина в военной форме несет черный кейс и на вопрос подтверждает, что это ядерный чемоданчик. Речь идет о так называемом «Чегете» — элементе системы управления ядерными силами России. Он обеспечивает защищенную связь президента с военным руководством и позволяет передавать команды о применении ядерного оружия. Это не просто чемодан с кнопкой запуска, а часть сложной системы командования.
Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ.
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