Во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне российского диктатора Владимира Путина сопровождал адъютант с чёрным чемоданчиком. Представитель российской делегации подтвердил, что это так называемый ядерный чемоданчик.

Она не является обычным чемоданом с кнопкой запуска, а представляет собой часть сложной системы управления ядерными силами России.

На кадрах мужчина в военной форме несет черный кейс и на вопрос подтверждает, что это ядерный чемоданчик. Речь идет о так называемом «Чегете» — элементе системы управления ядерными силами России. Он обеспечивает защищенную связь президента с военным руководством и позволяет передавать команды о применении ядерного оружия. Это не просто чемодан с кнопкой запуска, а часть сложной системы командования.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/zapisuvanna-z-ekrana-2026-11-18-162454.mp4

Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ.

Видео: Си Цзиньпин не позволил Путину встать рядом с Трампом во время фотосессии.

Тревожные ожидания относительно встречи Трампа, Путина и Си не соответствуют действительности: политолог Владимир Фесенко.

Читай нас в