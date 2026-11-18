Во время совместной фотосессии в китайском Шэньчжэне российский диктатор Владимир Путин пытался встать рядом с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Однако китайский лидер жестом дал понять Путину, чтобы тот прошел дальше, и в итоге расположил его за своей женой Пэн Лиюань.

На кадрах видно, как Дональд Трамп и Си Цзиньпин занимают места для совместной фотосессии. Рядом с ними становится супруга китайского лидера Пэн Лиюань. Тем временем Владимир Путин пытается расположиться поближе к президентам США и Китая.

Однако российскому диктатору не удалось оказаться рядом с двумя лидерами. Си Цзиньпин жестом указал ему пройти дальше, после чего Путин оказался позади Пэн Лиюань, подальше от Трампа и главы КНР.

На видео также видно, что у российского президента недовольное выражение лица.

Встреча в Шэньчжэне прошла с участием лидеров США, Китая и России. Среди тем их переговоров была международная ситуация, в частности война России против Украины.

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Соответствующее видео обнародовали СМИ.

Во время выступления российского диктатора Владимира Путина в китайском Шэньчжэне на трибуне разместили цветочную композицию, похожую на венок. Её вид привлек внимание из-за разного символического значения красных цветов в китайской и российской культурах.

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, Китай, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет Ил-96, на котором прилетел глава Российской Федерации — государства-агрессора, — приземлился в международном аэропорту Баоань вскоре после двух часов ночи в среду.

На саммите в Китае 18 ноября глава Кремля заявил, что европейские страны не смогли приспособиться к потере доступа к российскому рынку и дешёвым энергоносителям. По его мнению, это приводит к ослаблению позиций Европы и сокращению её экономического потенциала.

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