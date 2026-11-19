Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне назвал российского лидера своим другом. Переговоры длились почти час, из-за чего американский президент задержался на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает издание «Агентство», это первый известный публичный случай, когда Трамп использовал такое определение в отношении Путина в официальном заявлении. В то же время ранее американский президент уже называл российского лидера другом в частных беседах.

Встреча состоялась после пленарного заседания саммита АТЭС. К переговорам с российской стороны присоединились министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. США представляли госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Перед началом переговоров Трамп пожал руку пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и сказал, что тот «прекрасно справляется». После этого американский президент вошёл в помещение, где уже находился Путин. Увидев российского лидера, Трамп сначала спросил: «Кто это?», а затем сам ответил: «Это мой друг». Во время рукопожатия он дважды повторил, что рад видеть Путина, а затем что-то шепнул ему на ухо.

Перед переговорами Трамп заявил журналистам, что они с Путиным давно знакомы и поддерживают хорошие отношения. Он выразил надежду, что встреча станет началом чего-то позитивного, и добавил, что позже состоится ещё один разговор.

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Основная часть переговоров проходила за закрытыми дверями. Кремль сообщил, что встреча длилась чуть менее часа. Сам Путин перед журналистами не выступал.

Как отмечает Bloomberg, из-за переговоров с российским президентом Трамп отложил запланированную встречу с Си Цзиньпином. В начале беседы с китайским лидером американский президент также назвал его другом и заявил об особых отношениях между ними.

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Ранее Трамп неоднократно высказывался о личных отношениях с Путиным. В 2018 году, накануне встречи с российским президентом в Хельсинки, он отрицал, что считает его другом, объясняя это тем, что недостаточно хорошо его знает. В то же время Трамп предположил, что они могут стать друзьями в будущем.

В 2019 году The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома писала, что во время первого президентского срока Трамп иногда называл Путина своим другом.

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А в 2022 году в Instagram была опубликована запись телефонного разговора Трампа с гольфистом Джоном Дейли. В ней бывший президент США заявил, что раньше хорошо ладил с Путиным и называл его другом.

Встреча Трампа и Путина состоялась накануне трехстороннего саммита лидеров США, России и Китая.

Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.

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