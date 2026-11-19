Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне назвал российского лидера своим другом. Переговоры длились почти час, из-за чего американский президент задержался на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как сообщает издание «Агентство», это первый известный публичный случай, когда Трамп использовал такое определение в отношении Путина в официальном заявлении. В то же время ранее американский президент уже называл российского лидера другом в частных беседах.
Встреча состоялась после пленарного заседания саммита АТЭС. К переговорам с российской стороны присоединились министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. США представляли госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
Перед началом переговоров Трамп пожал руку пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову и сказал, что тот «прекрасно справляется». После этого американский президент вошёл в помещение, где уже находился Путин. Увидев российского лидера, Трамп сначала спросил: «Кто это?», а затем сам ответил: «Это мой друг». Во время рукопожатия он дважды повторил, что рад видеть Путина, а затем что-то шепнул ему на ухо.
Перед переговорами Трамп заявил журналистам, что они с Путиным давно знакомы и поддерживают хорошие отношения. Он выразил надежду, что встреча станет началом чего-то позитивного, и добавил, что позже состоится ещё один разговор.
Основная часть переговоров проходила за закрытыми дверями. Кремль сообщил, что встреча длилась чуть менее часа. Сам Путин перед журналистами не выступал.
Как отмечает Bloomberg, из-за переговоров с российским президентом Трамп отложил запланированную встречу с Си Цзиньпином. В начале беседы с китайским лидером американский президент также назвал его другом и заявил об особых отношениях между ними.
Ранее Трамп неоднократно высказывался о личных отношениях с Путиным. В 2018 году, накануне встречи с российским президентом в Хельсинки, он отрицал, что считает его другом, объясняя это тем, что недостаточно хорошо его знает. В то же время Трамп предположил, что они могут стать друзьями в будущем.
В 2019 году The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома писала, что во время первого президентского срока Трамп иногда называл Путина своим другом.
А в 2022 году в Instagram была опубликована запись телефонного разговора Трампа с гольфистом Джоном Дейли. В ней бывший президент США заявил, что раньше хорошо ладил с Путиным и называл его другом.
Встреча Трампа и Путина состоялась накануне трехстороннего саммита лидеров США, России и Китая.
Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.
Путина в Китае встретили чередой унижений: политолог объяснил причину.
Трамп, Си и Путин впервые встретились вместе в Китае.
Президент Трамп и президент Путин начали переговоры в Китае.