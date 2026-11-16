Видео: в Чёрном море у побережья Болгарии после атаки дронов затонул зерновоз

Грузовое судно BETUL 8 под флагом Сомали, которое перевозило почти три тысячи тонн пшеницы из румынской Тулчи в Египет, затонуло в исключительной экономической зоне Болгарии в результате атаки беспилотников 16 ноября.

Сигнал бедствия поступил в Морской спасательный координационный центр в Варне утром 16 ноября, когда судно находилось в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра.

К спасательной операции были привлечены четыре корабля Морской противоминной группы Болгарии, Румынии и Турции, а также болгарские вертолеты Cougar и самолет Су-25, благодаря чему все 12 членов экипажа были успешно эвакуированы без серьезных травм; после инцидента болгарские власти направили в район аварии военный корабль для проверки возможного загрязнения моря.

undefined

Источник: болгарская общественная телерадиокомпания BNT.

Ранее сообщалось, что 14 ноября вечером дрон поразил нефтяной танкер Evia Petrol V под греческим флагом. Судно находилось в четырёх морских милях к востоку-юго-востоку от Сулины в водах Румынии. Примерно через 35 минут дрон поразил балкер Marsol, который находился в пяти морских милях к юго-востоку от Сулинского канала. На борту судна также возник пожар.

Грузовое судно Larissa 1 13 ноября подверглось атаке беспилотника во время движения по территориальным водам Румынии. Корабль направлялся в порт Сулина, откуда должен был отправиться в Украину.

Читай нас в