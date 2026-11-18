В Доминиканской Республике во время участия в популярном челлендже в TikTok погибла молодая женщина. Инцидент произошел во время соревнований по скоростному поеданию еды.

Катя Араухо вместе с друзьями снимала видео по мотивам игры «Камень, ножницы, бумага». По правилам челленджа участники, проигравшие раунд, должны были бежать до обозначенной точки и обратно, тогда как победитель оставался за столом и пытался съесть как можно больше из общей порции.

В Сан-Кристобале, Доминиканская Республика, молодая Катя Араухо скончалась после того, как подавилась во время вирусного челленджа в TikTok, сочетающего игру «Камень, ножницы, бумага» с поеданием еды на скорость, в котором победитель поглощает еду, а проигравшие бегут к оговоренной точке и возвращаются. Она подавилась кусочком курицы, что привело к удушью; её друзья безуспешно пытались оказать ей помощь, и сосед отвёз её на пикапе в больницу, куда она прибыла уже мёртвой. Этот случай всколыхнул социальные сети и предупреждает о рисках вирусных челленджей в погоне за просмотрами, где развлечение не должно ставить под угрозу жизнь ⚠️⚠️.. — Anxious Vids (@Anxiousvids) 17 ноября 2026

Во время одного из раундов женщина начала задыхаться. Сосед попытался срочно доставить её в больницу, однако медики констатировали смерть женщины, поскольку она поступила в медицинское учреждение без признаков жизни. В настоящее время ведётся расследование, окончательная причина смерти ещё не обнародована.

Источник: Albeu.

На TikTok подали в суд из-за смерти девушек, участвовавших в вирусном blackout challenge. Его участники должны были задерживать дыхание, пока не потеряют сознание.

В TikTok запустили вирусный «челлендж» по угону корейских автомобилей.

Читай нас в