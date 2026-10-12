Видео: в Калифорнии шторм «Рэйчел» вызвал масштабные наводнения, пляжи и пирсы закрыли

В штате Калифорния, США, закрыли пляжи и пирсы из-за чрезвычайно высокого уровня воды в океане и опасных наводнений, вызванных тропическим штормом «Рэйчел». Одним из наиболее пострадавших районов стал Ньюпорт-Бич в округе Ориндж, где были затоплены главные улицы и прилегающие территории.

Все пляжи и пирсы в Ньюпорт-Бич закрыты из-за опасных погодных условий. Местные власти призвали жителей держаться подальше от затопленных районов.

«Держитесь подальше от этих районов. Наводнения и опасные условия представляют серьезную угрозу безопасности», — говорится в заявлении городских властей.

undefined

Остатки тропического шторма «Рэйчел» вышли на побережье Нижней Калифорнии в субботу вечером. Они принесли сильные ветры и дожди, которые вызвали внезапные наводнения.

В воскресенье остатки шторма вместе с другой штормовой системой, проходящей над западной частью США, продолжали оказывать влияние на регион. Наводнения охватили несколько прибрежных населенных пунктов Южной Калифорнии.

undefined

Значительные подтопления были вызваны сочетанием больших океанских волн, связанных со штормом «Рэйчел», и длительных волн, частично обусловленных волной Кельвина, усиленной явлением Эль-Ниньо.

Ньюпорт-Бич в округе Ориндж стал одним из районов, наиболее пострадавших от стихии. Город страдает от наводнений еще с пятницы.

Паводковые воды затопили важные городские улицы, в частности бульвар Бальбоа, а также многочисленные прилегающие дороги.

undefined

В субботу власти Ньюпорт-Бич объявили местную чрезвычайную ситуацию в связи с наводнениями, вызванными тропическим штормом «Рэйчел».

Об этом сообщает ABC News.

Напомним, ураган «Саймон» 11 октября обрушился на побережье вблизи Плайя-Перула в мексиканском штате Халиско как шторм третьей категории.

Читай нас в