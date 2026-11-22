22 ноября в Ливии морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения «ASCALON», которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, предположительно с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

Сообщается, что удары беспилотными катерами корректировал разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 — такие дроны поставляет Турция, которая вместе с Украиной поддерживает международно признанное правительство в Триполи.

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Именно судно ASCALON оснащено двумя палубными кранами грузоподъемностью по 150 тонн каждый и палубой для колесной и гусеничной техники и давно используется для перевозки оружия и боеприпасов в интересах военного ведомства РФ.

Источник: AP.

Также в ливийском порту Бенгази произошел мощный взрыв и разразился масштабный пожар, в результате чего, вероятно, был уничтожен российский ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380 класса «Стерегущий».

Причина взрыва в Бенгази пока не раскрывается, однако Naval News напоминает о предыдущих успешных операциях против связанных с Россией судов в Средиземном море, к которым, по сообщениям, причастна Украина: в частности, затопление судна Ursa Major 23 декабря 2024 года и уничтожение танкера для перевозки сжиженного газа Arctic Metagaz у побережья Ливии 3 марта 2026 года. В то же время местные власти и гражданская оборона Бенгази подтвердили факт утреннего взрыва и пожара на военно-морской базе, но утверждают, что инцидент произошел на складе боеприпасов, а не на российском военном корабле.

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