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Видео: в Париже во время встречи Макрона с президентом Словакии потерял сознание военнослужащий почетного караула

UA NEWS 12 Ноября 2026 09:53
Видео: в Париже во время встречи Макрона с президентом Словакии потерял сознание военнослужащий почетного караула

В Париже во время официальной встречи президента Словакии Петера Пеллегрини с французским лидером Эммануэлем Макроном произошел неожиданный инцидент. Один из военнослужащих почетного караула внезапно потерял сознание возле Елисейского дворца.

Это произошло как раз в момент прибытия словацкого президента на официальную встречу.

Эммануэль Макрон и другие присутствующие чиновники сразу обратили внимание на военного и поспешили к нему, чтобы выяснить, что произошло.

Впоследствии сотрудники службы сопровождения вынесли гвардейца с места происшествия.

На данный момент информации о состоянии военнослужащего и причинах потери им сознания нет.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани обсудили в Лусаильском дворце в Дохе, Катар, возможности укрепления экономического, инвестиционного и оборонного сотрудничества между двумя странами.

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