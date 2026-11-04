Видео: В российском Орле вспыхнул масштабный пожар на маслоэкстракционном заводе

В российском городе Орел произошёл масштабный пожар на заводе «Орелмасло» — одном из ведущих предприятий пищевой промышленности Центральной России. Предприятие специализируется на глубокой переработке масличных культур.

Завод специализируется на глубокой переработке масличных культур, в частности подсолнечника и рапса, а также на производстве растительного масла и кормовых шротов.

Предприятие, функционирующее еще с конца XIX века и прошедшее модернизацию в 2020 году, обладает мощностями по переработке более 400 тысяч тонн сырья в год. Компания является одним из ключевых экспортеров Орловской области, ежегодно производя сотни тысяч тонн продукции как для внутреннего рынка РФ, так и для поставок в страны Ближнего Востока, Средней Азии и Китая.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В Москве после удара вспыхнул крупный НПЗ.

Украинские военные ночью 20 сентября нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в районе Капотни. Президент Владимир Зеленский подтвердил удар и заявил о поражении одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности России. Генштаб сообщил, что на территории завода после атаки возник масштабный пожар.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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