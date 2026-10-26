Видео: В России с рельсов сошли 20 вагонов поезда с топливом, загорелись цистерны

В Свердловской области России сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, семь цистерн загорелись. К ликвидации последствий аварии были привлечены более 100 человек и десятки единиц техники.

Авария произошла ночью 26 октября на перегоне Макарцево – Седельниково на участке Решети – Арамиль Свердловской железной дороги. По данным железнодорожников, сход вагонов сопровождался пожаром. Движение на участке временно приостановили из-за повреждения габарита соседнего пути. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Свердловскую железную дорогу.

По информации регионального управления МЧС России, спасатели отцепили охваченные огнем вагоны. Еще 54 вагона, которые не горели, начали отбуксировывать на безопасное расстояние.

К работам привлекли 106 человек и 31 единицу техники. Среди них — 58 сотрудников МЧС и 20 единиц техники ведомства.

По сообщениям Свердловской железной дороги и транспортного следственного управления России, пострадавших нет. На место происшествия направили пожарные и восстановительные поезда. Причины схода вагонов устанавливаются, следователи проводят проверку обстоятельств инцидента.

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Пассажирские поезда на этом участке не курсируют, поскольку движение пассажирского транспорта там не предусмотрено.

После появления сообщений об аварии российские Telegram-каналы начали обсуждать её возможные причины. Авторы постов предполагают, что речь идёт о диверсии или халатности, а также выдвигают версии о возможном украинском следе.

Эти предположения не подтверждены официальными данными. Российские железнодорожники и следователи сообщили об установлении обстоятельств аварии, но не заявляли, что причиной стал умышленный саботаж.

Источники: Exilenova+, Supernova+

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