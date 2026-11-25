25 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича, которого подозревают в убийстве Анастасии Березовской. По итогам заседания суд оставил его под стражей.

Березовская, по версии следствия, могла заложить взрывчатку во время попытки покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Жикович является одним из подозреваемых по делу.

Детали заседания

Адвокат Константин Глоба просит допросить жену Жиковича, однако прокурор Черниченко против такого ходатайства. Суд также выступил против.

Кроме того, защита Жиковича настаивает на оказании медицинской помощи подзащитному. Ему, мол, оказывают помощь несвоевременно, а у мужчины опухоль.

Отдел обеспечения досудебного следствия не дает такой возможности.

«Есть доказательства служебного подчинения Реуту. И есть доказательства проведения ими совместных операций. У них служебные отношения», — заявил адвокат.

Адвокат просит залог в размере 450 тысяч гривен, который он готов внести, а также просит о взятии Жиковича на поруки. Прокурор же просит о содержании под стражей без определения залога.

Суд принял решение продлить содержание Жиковича под стражей до 7 января 2027 года без права внесения залога.

Об этом сообщается со ссылкой на Цензор.НЕТ.



В Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения Виталию Жиковичу — второму подозреваемому по делу об убийстве Анастасии Березовской.

Напомним, что в Украине обнаружили тело гражданки Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Княжества Монако подозревали в совершении покушения на убийство семьи, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.



Служба безопасности Украины подтвердила, что подозреваемый по делу об убийстве Анастасии Березовской Виталий Жикович некоторое время был гласным внештатным сотрудником ведомства.

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