Авария произошла в Новом Орлеане на реке Миссисипи. Танкер Atlantic Asphalt потерял управление и врезался в круизное судно American Heritage, на борту которого находилось около 190 человек.

После удара лайнер начал набирать воду и перевернулся. Через 22 минуты судно уже было наполовину под водой.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать неисправность руля танкера. Следователи установили, что он внезапно перестал реагировать, после чего судно неконтролируемо развернулось в сторону гавани.

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Более 100 пассажиров и членов экипажа прыгнули в реку, десятки человек получили ранения. Погибших, по сообщению издания, нет.

Причины аварии расследуются.

Источник: Bild.

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