Видео: в Турции увеличилось число жертв взрыва на металлургическом комбинате

В турецком городе Измир число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ 9 ноября возросло до 16 человек. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабинета министров.

По данным предприятия, взрыв произошёл во время плановых работ по техническому обслуживанию одной из электродуговых печей. Пожар удалось взять под контроль и потушить, однако на территории завода продолжаются поисково-спасательные работы.

BREAKING #TURKIYE #TURKEY #TURQUIA #Explosion Трагедия... ТУРЦИЯ: МОЩНЫЙ ВЗРЫВ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ В ГОРОДЕ ИЗМИР Мощный взрыв и последовавший за ним пожар произошли на металлургическом заводе HABAS в районе Алиага города Измира. Взрыв произошел в цехе, где заправляют кислородные баллоны. По меньшей мере 6 человек погибли, десятки получили ранения. https://t.co/js4p77RpSs — LW World News (@LW_WorldNews) 9 ноября 2026

«Эрдоган в своём заявлении после заседания Кабинета министров сообщил, что число погибших в результате взрыва на металлургическом заводе HABAŞ возросло до 16 человек», — отмечает издание.

Источник — Dünya Gazetesi.

9 ноября произошел мощный взрыв на металлургическом предприятии HABAŞ в районе Алиага провинции Измир в Турции. После этого на заводе разразился масштабный пожар, а над территорией предприятия поднялся густой столб дыма.

Фото: в Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

В Турции в результате взрыва на заводе погибли люди.

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