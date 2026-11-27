Украинский боец смешанных единоборств Виталий Ляликов заявил о нападении и оскорблениях на почве национальности в варшавском трамвае. По его словам, женщина ударила его по голове, плевала и кричала, что «Польша только для поляков».

Об инциденте спортсмен рассказал изданиям inPoland и Nowiny Wschodnie. Он также опубликовал видео конфликта.

По словам Ляликова, в тот вечер он ехал на тренировку и поставил большой спортивный рюкзак на свободное сиденье напротив. Когда в трамвай вошла женщина, она начала оскорблять его из-за украинского происхождения. Впоследствии, как утверждает боец, она сбросила его рюкзак на пол, подошла и ударила его по голове.

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После этого женщина продолжила ругаться, требовала, чтобы украинец возвращался домой, выкрикивала «Польша только для поляков», пыталась плюнуть в него и ударить ногой. Ляликов начал снимать происходящее на телефон. Когда женщина вышла из трамвая, она продолжила оскорблять его на остановке.

Спортсмен заявил, что не стал отвечать физически, поскольку считает недопустимым поднимать руку на женщину. Он также предположил, что агрессию могла спровоцировать его спортивная куртка с изображением украинского герба и олимпийских колец.

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В полицию Ляликов не обращался. По его словам, инцидент произошел поздно вечером, и он сомневался, что заявление даст какой-либо результат. В то же время спортсмен подчеркнул, что до начала конфликта не общался с женщиной.

Ранее украинец устроил самосожжение в Варшаве из-за неравного отношения к полякам и украинцам.

Напомним, что вечером 25 ноября в центре Варшавы мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца, недалеко от здания Министерства культуры и национального наследия Польши.

Около трети поляков негативно относятся к украинцам.

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