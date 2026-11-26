В Варшаве в общественном транспорте местная жительница напала на молодого украинца, который возвращался с тренировки. Инцидент произошел в почти пустом трамвае, где парень положил свой рюкзак на соседнее сиденье, после чего пассажирка, вошедшая в салон, начала скандалить и сбросила его вещи на пол.

По словам пострадавшего, он не вступал в спор, однако через несколько минут женщина снова подошла и пнула его ногой, а затем ударила кулаком по голове. Юноша, профессионально занимающийся ММА, решил не вступать в драку, а вместо этого достал телефон и начал снимать конфликт на видео; он также предположил, что агрессия могла быть связана с гербом Украины на его куртке, поскольку до начала конфликта он ни с кем не разговаривал.

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Об этом пишет NEXTA Polska.

Во вторник, 25 ноября, в центре Варшавы гражданин Украины совершил самосожжение. Польская полиция подтвердила его гражданство украинскому посольству. Правоохранители выясняют мотивы поступка и проверяют, могли ли к происшествию быть причастны другие люди.

Гражданин Украины, который вечером 25 ноября совершил самоподжог напротив Президентского дворца в Варшаве, требовал равного отношения к полякам и украинцам. Как сообщают СМИ, 22-летнего мужчину зовут Эдвард. Он является студентом Варшавского политехнического университета.

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