Видео: В Ватикане малыша в костюме понтифика принесли на встречу с Папой Римским
Во время общей аудиенции Папы Льва XIV на площади Святого Петра в Ватикане родители пришли с маленьким ребенком, одетым в миниатюрный костюм понтифика. Крошечный образ Папы Римского привлек внимание присутствующих.
После возвращения Папы из 12-дневного турне по Южной Америке он отслужил первую мессу в Ватикане. На мероприятии также заметили маленького ребенка в костюме Папы Римского: в белой рясе, митре и с соответствующим головным убором.
Когда Папа проезжал по площади в папамобиле, он остановился возле малыша, поздоровался с ним и благословил его. Костюм ребенка вызвал улыбки у присутствующих.
Об этом сообщается на платформе Vatican Report.
Папа Римский допустил отмену целибата для католических священников.