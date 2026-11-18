Во время общей аудиенции Папы Льва XIV на площади Святого Петра в Ватикане родители пришли с маленьким ребенком, одетым в миниатюрный костюм понтифика. Крошечный образ Папы Римского привлек внимание присутствующих.

После возвращения Папы из 12-дневного турне по Южной Америке он отслужил первую мессу в Ватикане. На мероприятии также заметили маленького ребенка в костюме Папы Римского: в белой рясе, митре и с соответствующим головным убором.

Когда Папа проезжал по площади в папамобиле, он остановился возле малыша, поздоровался с ним и благословил его. Костюм ребенка вызвал улыбки у присутствующих.

Об этом сообщается на платформе Vatican Report.

Папа Римский допустил отмену целибата для католических священников.



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