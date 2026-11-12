Видео: Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения вопросов мира в Украине

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели встречу с Владимиром Путиным в четверг, 12 ноября. Стороны обсудили итоги трехсторонних переговоров по урегулированию войны в Украине, которые состоялись в Абу-Даби.

Встреча Путина с Виткоффом и Кушнером началась в 14:07 по киевскому времени, хотя американские посланники находятся в Кремле еще с 12:00.

«Путин отметил успехи на гуманитарном направлении и попросил Виткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов между Россией и Украиной», — сообщает российское агентство «Интерфакс».

Российский диктатор выразил «особую благодарность» первой леди США Мелании Трамп «за решение гуманитарного вопроса вокруг Олешек — населенного пункта, оказавшегося в блокаде в результате российской агрессии».

Также известно, что глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский, а также представители Путина Дмитриев и Ушаков принимают участие во встрече с Виткоффом и Кушнером.

Виткофф и Кушнер прибыли в московский аэропорт «Внуково» ранним утром 12 ноября. Там их встретил представитель Путина, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Прибыв в Москву, Виткофф выразил надежду, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби «мир стал ближе».

В 12:02 российские СМИ сообщили, что кортеж американцев в сопровождении Дмитриева прибыл в Кремль.

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Перед встречей с российским диктатором американцы провели отдельную беседу с Дмитриевым. Также в отель Four Seasons, куда прибыли Виткофф и Кушнер, приезжал и помощник Путина Юрий Ушаков, который провел с посланцами Трампа «предварительные консультации».

По его словам, Путин будет обсуждать с посланцами «все вопросы», связанные с достижением мирного урегулирования в Украине. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Путин донесет до американских переговорщиков позицию России.

Впрочем, на фоне того, что Кремль негативно высказывается об участии Европы за столом переговоров, у Путина неожиданно поддержали участие НАТО. Рябков сказал, что присутствие верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича в Абу-Даби «придало профессионализма обсуждению вопросов безопасности в Европе».

Как ранее анонсировал Кушнер, американская сторона хочет обсудить то, о чём шла речь в Абу-Даби, и «попытаться добиться большего прогресса по некоторым из обсуждённых вопросов». По его словам, представители видят определённые перспективы и возможности.

По данным Axios, США попросили Россию представить новые предложения относительно возможного соглашения о безопасности в Европе, которое включало бы шаги со стороны Москвы, направленные на снижение напряженности на континенте. Именно эту просьбу Виткофф и Кушнер якобы озвучат Путину.

После переговоров с Путиным посланцы Трампа планируют отправиться в Дублин, где должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава украинского государства отметил, что ожидает получить уже вечером, 12 ноября, от Виткоффа и Кушнера реакцию российской стороны на вопросы, которые были подняты во время заседания в Абу-Даби.

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11 ноября в Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Это были первые переговоры такого формата с февраля текущего года.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, входящий в состав украинской делегации, назвал переговоры «жесткими», объясняя это тем, что россияне привезли очень строгие директивы, из-за чего смягчить дискуссию было сложно.

Впрочем, по итогам переговоров сторонам удалось договориться о масштабном обмене военнопленными. Зеленский говорит, что речь может идти о формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

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По данным источников РБК-Украина, российская делегация отказалась обсуждать с украинской стороной прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Чёрном море. До предметного рассмотрения территориальных вопросов стороны не дошли.

Вместо этого россияне настаивали на возвращении к своим предложениям относительно так называемых гарантий безопасности от декабря 2021 года. Тогда Москва требовала, в частности, прекратить расширение НАТО и ограничить военное сотрудничество Альянса с Украиной.

По оценке собеседников издания, переговоры прошли сложно, хотя определенное движение в процессе наблюдается. В то же время говорить о прорывах для Украины пока не приходится.

Параллельно с трехсторонними встречами состоялись отдельные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами. В них приняли участие представители НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Российская делегация к этой встрече не присоединялась.

В совместном заявлении участники подчеркнули, что будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, ее право самостоятельно принимать решения и предусматривать надежные гарантии безопасности.

По информации источников РБК-Украина, формат следующих встреч может измениться: европейских представителей могут привлечь к совместным переговорам с Россией. Это связано с обсуждением будущей архитектуры безопасности Европы.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций. Их ключевыми темами должны были стать прекращение огня и гарантии послевоенной безопасности для Украины. Однако акценты сместились на обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности, которая будет сформирована после завершения войны в Украине.

Позиция Украины на мирных переговорах остается неизменной: прекращение огня, создание действенной системы гарантий безопасности и возвращение пленных.

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