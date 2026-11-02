Видео: Вучич и Орбан встретились после поражений и пообещали вернуться

Бывший президент Сербии Александр Вучич принял экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в доме своего отца недалеко от Белграда. В ходе встречи политики обсудили недавние поражения на выборах и заявили, что не намерены прекращать сотрудничество.

Вучич опубликовал запись встречи с подписью «Виктор и я. История одного друга». Он поприветствовал Орбана и назвал его своим братом.

«Я очень рад принять Виктора Орбана, моего великого друга, моего брата. Мы прекрасно проведем время здесь, в доме моего отца, недалеко от Белграда. И да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли ни своего достоинства, ни гордости, ни веры», — сказал бывший сербский президент.

Орбан в ответ подчеркнул, что политические трудности не повлияли на их личные отношения.

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всегда остаются друзьями. Настоящие друзья становятся еще ближе в трудные времена», – заявил он.

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Экс-премьер Венгрии также пообещал поддерживать Вучича и продолжать работу над укреплением отношений между двумя государствами.

«Будь уверен, Александр, что я всегда на твоей стороне. Между нами было нечто большее, чем просто дружба. Это был большой успех — улучшение отношений, даже братство между Сербией и Венгрией, между сербами и венграми. Я и впредь привержен продолжению этого пути», — отметил Орбан.

В конце встречи Вучич обнял гостя и заявил: «Мы вернёмся!».

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа предложила бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану рассмотреть возможность баллотироваться на пост генерального секретаря ООН.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал идею выдвижения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Между тем Франция выступила против кандидатуры Орбана на пост генерального секретаря ООН.

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