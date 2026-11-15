Отказ от американского паспорта может стать причиной запрета на въезд в США

В США действует закон, позволяющий запретить въезд бывшим американским гражданам, если они отказались от гражданства, чтобы уклониться от уплаты налогов. Речь идет о так называемой поправке Рида, принятой ещё в 1996 году. Она касается именно бывших граждан США, а не обладателей грин-карт, которые отказываются от статуса постоянного резидента.

Соответствующее положение содержится в американском иммиграционном законодательстве. В частности, оно закреплено в разделе 212(a)(10)(E) Закона об иммиграции и гражданстве США (INA), а также в статье 1182(a)(10)(E) раздела 8 Свода законов США. Эта норма известна как поправка Рида (Reed Amendment). Она была принята в 1996 году в рамках законодательства, регулирующего иммиграцию в Соединенные Штаты. Она предусматривает ограничения на въезд для иностранцев, которые ранее имели американское гражданство, но официально отказались от него с целью уклонения от уплаты налогов.

В законе указано, что такой человек может получить статус недопущенного в США (inadmissible). То есть ему могут отказать во въезде в страну даже после официального прекращения американского гражданства. В то же время для применения этой нормы недостаточно самого факта отказа от паспорта США. Должно быть установлено, что человек сделал это именно для того, чтобы уклониться от налоговых обязательств перед американским государством. Соответствующее решение, согласно тексту закона, должен принять генеральный прокурор США.

Важно, что поправка Рида касается именно бывших граждан США. Она не распространяется автоматически на людей, имеющих грин-карту и решивших отказаться от статуса постоянного резидента. Однако для обладателей грин-карт также могут возникать серьезные налоговые последствия. В частности, это касается так называемых долгосрочных резидентов (Long-Term Residents, LTR), которые прекращают свой иммиграционный статус. Перед таким шагом им важно проверить, не возникают ли дополнительные налоговые обязательства.

Итак, отказ от гражданства США сам по себе не означает автоматического запрета на въезд. Ограничение по поправке Рида касается конкретной ситуации — когда установлено, что человек отказался от американского гражданства именно ради уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает Offshore Channel.

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