Миллиардер и «технокапиталист» Илон Маск стал крупнейшим финансовым донором Республиканской партии Дональда Трампа, потратив на избирательную кампанию почти 500 млн долларов — больше, чем кто-либо в истории американской политики.

Однако теперь для Маска, похоже, выгоднее дистанцироваться от команды Трампа и его движения MAGA (Make America Great Again). После поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США миллиардер называет себя умеренным политиком и уверяет, что сожалеет о деньгах, вложенных в избирательную кампанию республиканцев.

Американские обозреватели уже призвали не верить заявлениям Илона Маска, который не хочет критиковать внешнюю политику Белого дома и в то же время нести ответственность за сближение с Москвой.

Ещё более противоречивой выглядит его позиция по поводу российско-украинской войны. В недавнем интервью The New York Times Маск прямо признал, что Россия является агрессором и вторглась на территорию Украины. Но сразу же дополнил этот тезис в стиле российских пропагандистов: обвинил США в якобы поддержке «государственного переворота» в Украине. Он также призвал сочувствовать российским оккупантам и оправдывал ограничения на использование Starlink для ВСУ.

Что означает новая риторика Илона Маска: действительно ли он пересмотрел свои политические убеждения или просто реагирует на изменение конъюнктуры? Почему человек, который помог Силам обороны Украины сохранить военную связь в первые годы российского вторжения, пытается её заблокировать? О новом политическом развороте Илона Маска рассказывает UA.News.



Новая политическая роль Илона Маска



«Я не сторонник MAGA», — заявил Маск 18 ноября на саммите New York Times Dealbook, в котором принимал участие по видеосвязи из Китая. В КНР Илон Маск полетел вместе с другими бизнес-лидерами, сопровождавшими Дональда Трампа во время визита в Шэньчжэнь. Неофициально миллиардер выступает в качестве советника президента США, имея связи и широкие интересы своих компаний в Китае.

В то же время генеральный директор SpaceX и Tesla заверил журналистов в том, что дистанцируется от протрамповского движения: «Я не уверен, что означает MAGA, но если это подразумевает слепое следование определенному набору политических принципов Республиканской партии, то я этого точно не разделяю».

Миллиардер также признал провал своей политической и финансовой стратегии: «Республиканцев разгромили, а я чувствую себя довольно глупо из-за того, что потратил так много денег и ничего особенного не получил взамен».

Сейчас он называет себя умеренным политиком, не имеющим крайних взглядов. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/475647465.mp4

Еще более противоречивыми оказались заявления Илона Маска о российско-украинской войне. Обсуждая ситуацию со Starlink, он неожиданно перешел к истории этой войны и собственному видению её причин. На прямой вопрос об ответственности за вторжение Маск ответил: «Россия является агрессором».

Однако практически сразу после этого добавил в стиле российской пропаганды: «Но также верно, что мы, Америка, организовали государственный переворот, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины». Имея в виду Виктора Януковича и Революцию достоинства 2013–2014 годов. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/ssstwitter-com-1795071727370.mp4

Более того, во время того же интервью на вопрос об использовании Starlink и Starshield украинскими военными Илон Маск заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «не всегда говорит правду». Миллиардер настаивал, что Украина хочет использовать коммерческую систему Starlink для наступательных операций, тогда как Starshield является отдельной системой, контролируемой американским правительством. При этом Маск оправдывается, что не хочет лично принимать решения, которые могут привести к гибели людей.

«Не просите меня как частное лицо принимать решения об уничтожении целей, которые иногда приводят к гибели невинных людей, а не только солдат», — заявил он.

Отдельно Маск сказал, что сочувствовать нужно не только украинским военным, гибнущим на фронте, но и российским солдатам, поскольку, по его словам, их принудительно отправляют на войну.

«Никто добровольно не идёт на передовую, чтобы погибнуть от удара дрона», — сказал бизнесмен.

Он также раскритиковал подход, который охарактеризовал как «Украина — хорошая, Россия — плохая», заявив, что считает неприемлемым оправдание любых действий против россиян.

Такая риторика демонстрирует характерную для Маска тенденцию: он хочет выставить себя перед американской аудиторией нейтральным арбитром. Но прямо не осуждает политику Кремля, не требует вывода российских войск и не признает права Украины самостоятельно определять способы своей защиты.



От «Dark MAGA» до умеренного политика



Чтобы понять нынешнюю трансформацию Маска, стоит вспомнить, насколько активно он поддерживал Дональда Трампа и республиканский политический проект.

В 2024 году Маск стал одним из главных финансовых и медийных союзников Трампа. Он не просто поддерживал кандидата от Республиканской партии, а фактически превратил собственную социальную сеть X в важную площадку для продвижения его политических взглядов. Миллиардер участвовал в предвыборных мероприятиях, публично агитировал за Трампа, финансировал кампанию и использовал собственную популярность для мобилизации избирателей.

20 января 2025 года во время выступления на инаугурационных мероприятиях, чтобы поблагодарить сторонников Дональда Трампа, Илон Маск показал правой рукой жест, который многие зрители, историки и политики расценили как нацистское приветствие. Он назвал победу республиканцев переломным моментом для человеческой цивилизации.

«Это была не обычная победа. Это был переломный момент в истории человеческой цивилизации», — заявил он.



После победы Трампа Маск обрёл беспрецедентное политическое влияние. Он возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), который занимался сокращением государственных расходов, ликвидацией части программ и реорганизацией федеральных структур.

Маск не скрывал своей приверженности MAGA. Еще во время предвыборной кампании 2024 года он писал: «Я не просто MAGA — я Dark MAGA», используя название радикализированного интернет-сегмента движения Трампа.



Однако политический союз Маска и Трампа оказался значительно слабее, чем могло показаться после инаугурации. Первый серьёзный конфликт с Трампом возник весной 2025 года. После работы в DOGE Маск начал критиковать бюджетный законопроект президента, который предусматривал масштабные сокращения налогов и увеличение государственного долга.

По мнению предпринимателя, документ нивелировал результаты его работы по оптимизации государственных расходов. В мае 2025 года он заявил CBS News, что разочарован законопроектом, поскольку тот увеличивает бюджетный дефицит вместо его сокращения.

После этого Маск покинул администрацию, а конфликт с Трампом перешел в публичную плоскость. Президент угрожал пересмотреть государственные контракты и субсидии для компаний бизнесмена. Маск, со своей стороны, критиковал законопроект и даже поддерживал призывы к импичменту президента.

Впоследствии он начал дистанцироваться от администрации Трампа, а летом 2025 года даже объявил о создании собственной политической силы — America Party. Это стало демонстрацией того, что Маск не собирается безоговорочно поддерживать Республиканскую партию, даже если она остается политической силой, с которой у него больше всего общих интересов.



Окончательное отдаление от Республиканской партии



Решающим ударом для политической стратегии Маска стали результаты промежуточных выборов 2026 года. По оценкам The Washington Post, его общие расходы на избирательные кампании 2026 года составили около $446 млн. Это сделало его крупнейшим политическим донором этих выборов.

Неожиданно развернулась ситуация в Техасе — штате, где расположены штаб-квартиры Tesla и SpaceX, а у Маска имеются значительные бизнес-интересы. Он вложил более $150 млн в поддержку республиканца Кена Пекстона, баллотировавшегося в Сенат, однако тот проиграл демократу Джеймсу Таларико. Демократы также одержали победу на выборах губернатора штата, опередив республиканца Грега Эбботта.

Для Техаса это стало особенно громким политическим событием: демократы впервые с 1988 года одержали победу на общештатных выборах. Республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса, а также потерпели серьёзные поражения на региональном уровне.

5 ноября, после объявления результатов, Маск иронично написал в соцсети X: «Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали».

Фиаско республиканцев на выборах пошатнуло и саму бизнес-империю Илона Маска. По оценкам Financial Times, его личное состояние сократилось более чем на $60 млрд. Акции компании Tesla упали на 5,7%, а капитализация SpaceX снизилась на 7,6%



Дистанцирование от Трампа: политический расчет или смена убеждений



Было бы ошибкой объяснять нынешнее поведение Маска лишь разочарованием в Трампе. Его политическая позиция всегда формировалась на пересечении идеологических убеждений, деловых интересов и стремления влиять на государственные решения. Таким образом, есть как минимум три причины, по которым Маск пытается изменить свой публичный образ.

Первая — репутационные риски и потеря влияния на государственную политику. Компании Маска в значительной степени зависят от государственных заказов, решений регулирующих органов, контрактов и программ поддержки. SpaceX сотрудничает с NASA и американскими оборонными структурами, а Tesla работает в условиях государственного регулирования автомобильного и энергетического рынков. Победа демократов означает усиление парламентского контроля за деятельностью его компаний.

Во-вторых — стремление сохранить собственную политическую субъектность. Маск не является типичным партийным политиком. Он привык действовать как самостоятельный центр влияния, способный поддерживать различные политические силы в зависимости от собственных интересов. Поэтому нынешний отказ от MAGA не обязательно означает, что Маск изменил свои взгляды на миграцию, регулирование, социальную политику или роль государства. Скорее он не хочет нести ответственность за политические провалы Трампа и республиканцев.

После неудачных для республиканцев выборов Маск уже не стремится быть лицом их политической кампании. Он возвращается к роли бизнесмена, оставляющего за собой право критиковать обе партии.

В то же время переход Конгресса под контроль Демократической партии создал угрозу жестких расследований в отношении бизнес-империи Маска. Демократы критикуют его за чрезмерное влияние на Белый дом во время работы в правительственном Департаменте эффективности (DOGE). Кроме того, будущий генеральный прокурор Техаса уже пообещал расследовать деятельность SpaceX в отношении получения государственных грантов.

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