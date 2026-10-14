В Ханое заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Зя Тук заявил, что переговоры с США по торговому соглашению почти завершены. По его словам, вьетнамская сторона уже направила Вашингтону финальный текст документа. В то же время представители США дали более осторожную оценку ходу переговоров, сообщает Channel NewsAsia.

Позиция Вьетнама

Тук сказал, что Ханой ожидает от США дальнейшего содействия стабильному и устойчивому доступу вьетнамских товаров на американский рынок. Он также заявил, что Вьетнам рассчитывает на объективную и сбалансированную оценку в рамках расследования США по разделу 301. Оно охватывает, в частности, вопросы избыточных промышленных мощностей и защиты прав интеллектуальной собственности во Вьетнаме.

Осторожные заявления США

Посол США во Вьетнаме Дженнифер Уикс отметила, что правительства двух стран продолжают переговоры о соглашении по взаимной торговле. Она призвала Вьетнам адаптировать правила защиты данных, чтобы привлекать инвестиции и позволить компаниям эффективно внедрять новые технологии.

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Американские технологические компании неоднократно предупреждали, что строгие вьетнамские ограничения на трансграничную передачу данных сдерживают инвестиции. Уикс также призвала Ханой обеспечить предсказуемую политику и стабильные правила ценообразования для иностранных инвесторов в энергетическом секторе.

Заместитель министра торговли США Дэвид Фогель выразил надежду на дальнейшее сотрудничество сторон по торговому соглашению. Он отметил, что переговоры продолжаются более года, и призвал вьетнамские компании активнее инвестировать в США. По данным вьетнамской таможни, за первые три квартала года профицит Вьетнама в торговле с США достиг 122,6 млрд долларов. США являются крупнейшим экспортным рынком для Вьетнама.

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