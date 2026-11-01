В Болгарии в воскресенье, 1 ноября, состоится второй тур президентских выборов. За пост главы государства будут бороться исполняющая обязанности президента Илияна Йотова и бывший технический премьер-министр Андрей Гюров.

В первом туре, который прошел 25 октября, Йотова и ее партнер Кирилл Вальчев набрали 34,8% голосов. Гюров, который баллотируется вместе с Георги Кандевым, получил 32%. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Центральную избирательную комиссию Болгарии.

Самая низкая явка после падения коммунизма

Явка в первом туре составила около 22,5% — это самый низкий показатель за всю посткоммунистическую историю Болгарии. В выборах участвовали 27 кандидатов.

Согласно избирательным правилам, для победы в первом туре кандидат должен получить более половины действительных голосов при условии, что явка превышает 50% зарегистрированных избирателей. Если эти требования не соблюдены, во второй тур выходят два лидера голосования.

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Выборы на фоне политической нестабильности

С апреля 2021 года Болгария провела восемь парламентских выборов, семь из которых были досрочными. Причиной стали трудности политических сил в формировании стабильных правительств и разногласия по поводу коалиционных договоренностей.

На парламентских выборах в апреле партия «Прогрессивная Болгария», которую возглавляет бывший президент Румен Радев, получила 131 из 240 мест в Национальном собрании. Йотова, которая ранее была вице-президентом Радева, вступила в должность после его отставки в январе и при поддержке «Прогрессивной Болгарии» стремится получить полный президентский мандат. В случае победы она станет первой избранной женщиной-президентом Болгарии.

Во время кампании кандидаты обсуждали внешнюю политику Болгарии и ее отношения с Россией, Украиной и западными союзниками. Избирательные участки должны работать с 7:00 до 20:00.

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