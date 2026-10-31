Вирджиния и округ Колумбия в США подали в федеральный суд иск с требованием остановить возможное строительство мемориальной арки, предложенной Дональдом Трампом. Участок для сооружения расположен возле моста через Потомак между Вашингтоном и Вирджинией. Администрация США заявила, что работы могут начаться уже на следующей неделе, сообщает The Guardian.

Три иска против строительства

Это один из трех исков с требованием остановить работы над монументом. Арка высотой 250 футов, или 76 метров, должна появиться на травянистом участке рядом с мостом, соединяющим Вашингтон с Арлингтонским национальным кладбищем. По высоте сооружение будет примерно на 30 метров выше Статуи Свободы — от ее основания до верхушки факела.

Генеральный прокурор округа Колумбия Брайан Швальб и генеральный прокурор Вирджинии Джей Джонс заявили в иске, что начало строительства нанесет непоправимый ущерб обеим юрисдикциям. По их словам, трехлетние работы могут осложнить движение между Вашингтоном и Вирджинией, привести к загрязнению и стоку дождевых вод в Потомак, а также помешать работе экстренных служб. Истцы просят выдать временный судебный запрет, который остановил бы реализацию плана.

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Параметры проекта

Судья федерального окружного суда Таня Чуткан уже рассматривает ходатайство о приостановке проекта в рамках первого иска, поданного тремя ветеранами войны во Вьетнаме и историком архитектуры. После слушания в пятницу она не приняла немедленного решения, но заявила, что будет действовать оперативно.

В судебных документах администрация США указала, что планирует получить окончательное одобрение проекта на заседании Национальной комиссии по планированию столицы в четверг и, возможно, начать работы в тот же день. Представленный правительством 106-страничный план предусматривает сооружение высотой более 12 этажей с большой бронзовой статуей крылатой Леди Свободы с факелом, в котором будет гореть вечный огонь. Проект также предусматривает смотровую площадку, два мезонина, офисные и служебные помещения, лифты, лестницы, центр управления пожарной службой и изменения движения на прилегающих дорогах.

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