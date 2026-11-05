В Польше Высший административный суд оставил без рассмотрения запрос Воеводского административного суда в Кракове о внесении в польский реестр испанского свидетельства о рождении восьмилетней Софии. В документе родителями девочки указаны две женщины — полька и ирландка.

Как сообщает RMF24, София родилась в Испании, где ей выдали свидетельство о рождении и временный паспорт. Ее матери обратились за транскрипцией документа, то есть внесением его в польский реестр актов гражданского состояния, в 2019 году. Тогда польский орган отказал в транскрипции, а уполномоченный по правам человека обжаловал это решение в административном суде.

Почему суд не рассмотрел запрос

Краковский суд спросил, позволяет ли польский закон об актах гражданского состояния транскрибировать иностранное свидетельство о рождении ребенка, если родителями в документе указаны лица одного пола. Этот вопрос рассматривала коллегия Высшего административного суда в составе семи судей.

Судья Аркадиуш Деспот-Младанович объяснил, что запрос суда первой инстанции был сформулирован ненадлежащим образом, поэтому Высший административный суд не мог на него ответить. Адвокат матерей Анна Мазурчак сообщила, что дело теперь должно вернуться в Воеводский административный суд в Кракове.

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Судебное дело длится почти семь лет

В 2019 году краковский суд, ссылаясь на постановление Высшего административного суда того же года, пришел к выводу, что не может решить дело в пользу ребенка, и обратился в Суд Европейского союза. Суд ЕС указал, что государство-член, гражданкой которого является ребенок, обязано выдать ему документ, удостоверяющий личность, или паспорт без предварительной транскрипции свидетельства о рождении.

В 2024 году Воеводский административный суд в Кракове направил вопрос в Высший административный суд. Адвокаты матерей Анна Мазурчак и Павел Кнут раскритиковали нынешнее решение, заявив, что суд мог принять решение по существу. Заместительница польского уполномоченного по правам человека Анна Блащак-Банасик отметила, что София до сих пор отсутствует в польских актах гражданского состояния.

Правительственная уполномоченная по вопросам равенства Катажина Котула заявила, что решение проанализируют и будут искать в польском правительстве способ урегулировать этот вопрос. По оценкам неправительственных организаций, в Польше в однополых семьях воспитываются около 50 тысяч детей.

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