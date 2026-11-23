Министры по вопросам климата или окружающей среды Дании, Финляндии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции призвали Еврокомиссию не менять систему ETS2 и запустить ее по действующему графику в 2028 году. Речь идет о новой климатической плате за топливо, используемое для отопления жилья и на транспорте.

Как сообщает RMF24, в письме еврокомиссару по вопросам климата представители восьми стран заявили, что ETS2 «важнее, чем когда-либо». Они считают, что механизм должен сократить зависимость Европы от импортируемых нефти и газа, ускорить электрификацию транспорта и отопления, а также поддержать рынок европейских чистых технологий.

Аргументы в пользу системы

Авторы письма сослались на кризис, связанный с закрытием Ормузского пролива. Согласно приведенным ими данным, в 2025 году ЕС импортировал ископаемое топливо на 340 млрд евро, а рост цен после закрытия пролива обошелся блоку дополнительно в 127 млрд евро.

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Министры подчеркнули, что полное внедрение ETS2 без дальнейших задержек обеспечит предсказуемость правил и инвестиционные сигналы для декарбонизации и электрификации. Они также напомнили о Социальном климатическом фонде, предназначенном для поддержки домохозяйств с самыми низкими доходами и малого бизнеса, несущих расходы на энергию и транспорт.

Позиция Польши

Варшава стремится использовать реформу системы ETS1, которая преимущественно охватывает энергетику и промышленность, чтобы вновь поднять вопрос ETS2 и отсрочить его запуск. По данным RMF24, второе компромиссное предложение председательства Ирландии по реформе ETS не содержит положений об ETS2.

Государства-члены планируют достичь договоренности по реформе ETS на встрече министров окружающей среды ЕС 11 декабря. Параллельно работа над вопросом продолжается в Европейском парламенте, а спор вокруг ETS2 может потребовать решения глав государств и правительств.

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