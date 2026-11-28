Министры иностранных дел Польши, Франции и еще шести государств призвали Палестинскую автономию провести парламентские и президентские выборы в первом квартале 2027 года. Соответствующее заявление также подписали главы дипломатических ведомств Австралии, Бельгии, Люксембурга, Канады, Великобритании и Норвегии, сообщает RMF24.

Призыв провести голосование раньше

В совместном заявлении министры подчеркнули, что свободные и прозрачные выборы необходимы для сохранения демократических принципов. По их мнению, новый мандат дал бы палестинским лидерам возможность представлять стремления общества к достоинству, свободе и самоопределению.

Авторы обращения отметили, что с момента последних всеобщих выборов прошло 20 лет. Они также напомнили об отложенном голосовании, которое ранее было запланировано на 2021 год. В заявлении подчеркивается, что отсутствие выборов лишает палестинцев возможности демократически выразить свою позицию на избирательных участках.

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Выборы перенесли на сентябрь

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас 11 октября объявил о переносе парламентских выборов на Западном берегу и в секторе Газа на 11 сентября 2027 года. На эту же дату были назначены президентские выборы.

Аббас объяснил решение израильскими атаками, расширением еврейских поселений на палестинских землях, насилием со стороны поселенцев и ограничениями передвижения палестинцев по оккупированному Западному берегу. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отверг эти объяснения и заявил, что, по его мнению, они направлены на избежание ответственности и расчетов.

Палестинцы в последний раз избирали президента в 2005 году, а парламент — в 2006-м, когда победил ХАМАС. В 2007 году группировка силой установила контроль над сектором Газа, вытеснив оттуда силы, лояльные Аббасу и его движению ФАТХ. С тех пор ХАМАС контролирует сектор Газа, а Палестинская автономия, где доминирует ФАТХ, управляет частью Западного берега.

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