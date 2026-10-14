Высокий суд Австралии удовлетворил апелляцию заключённой из штата Квинсленд Рэйчел Смит, которая добивается разрешения на заморозку яйцеклеток во время отбывания наказания. Пятеро судей постановили отменить решение Службы исправительных учреждений Квинсленда, принятое в 2024 году, и вернуть дело ведомству для рассмотрения в соответствии с законом.

Отказ службы исполнения наказаний

Смит отбывала 10-летний срок лишения свободы за торговлю наркотиками, когда обратилась в Службу исправительных учреждений Квинсленда с просьбой разрешить частно финансируемую процедуру криоконсервации ооцитов. Ведомство автоматически отклонило заявку, сославшись на законы Квинсленда, которые, по его мнению, запрещают заключённым доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям.

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Судебное разбирательство

Смит обжаловала отказ сначала в Верховном суде, а затем в Апелляционном суде. Её адвокаты утверждали, что заморозка яйцеклеток является лишь подготовительным этапом и не относится к вспомогательным репродуктивным технологиям. После неудачного рассмотрения в апелляционной инстанции женщина обратилась в Высокий суд. Как сообщает ABC News, службе также предписали оплатить судебные издержки Смит.

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