В Германии утечка внутренней переписки ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) показала, что её сопредседатель Алис Вайдель в 2015–2017 годах резко критиковала главу AfD в Тюрингии Бьёрна Хёкке и инициировала его исключение из партии. Сейчас Вайдель публично хвалит его работу и заявляла, что он подходит для должности в федеральном правительстве.

Как сообщает Politico Europe, хакеры на этой неделе опубликовали более 420 тысяч электронных писем и около 48 тысяч документов AfD. Партия подтвердила кибератаку на своего хостинг-провайдера в конце сентября и назвала публикацию материалов атакой на немецкую партийную систему и демократию. Письма с одного из аккаунтов Вайдель за 2015–2017 годы изучило издание WELT.

Критика расовой риторики

В письме федеральному руководству партии Вайдель назвала глубоко проблемной речь Хёкке, в которой он противопоставлял африканский и европейский типы. Она подчеркнула, что такая аргументация носит расовый характер и является принципиально неправильной.

Вайдель также предупреждала коллег, что близость AfD к антиисламскому движению Pegida и тогдашней Национал-демократической партии Германии отпугивает консервативных избирателей. В другом сообщении она писала, что радикалы намеренно стирают грань между AfD и неонацистской политикой.

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Попытка исключения из партии

После выступления Хёкке в январе 2017 года, в котором он критиковал немецкую культуру памяти о Холокосте, Вайдель внесла предложение о его исключении из AfD. В документе, полученном WELT, его обвиняли в использовании лексики Адольфа Гитлера, поддержке принципа абсолютной власти лидера и идейной близости к национал-социализму.

Позднее Хёкке признал свою речь ошибкой и попросил отозвать инициативу об исключении. Вайдель тогда публично назвала его письмо положительным сигналом и призвала прекратить внутрипартийный конфликт. В 2025 году она сказала BILD, что хорошо ладит с Хёкке, а на вопрос о его пригодности к работе в федеральном кабинете ответила утвердительно.

В мае 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии классифицировало AfD как подтверждённую правоэкстремистскую организацию. В феврале 2026 года суд в Кёльне временно приостановил действие этой классификации, которая предоставляла властям более широкие полномочия по надзору за партией.

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