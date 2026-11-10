Виткофф рассказал о важных для Украины решениях, принятых в ходе переговоров в Абу-Даби

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф выступил с заявлением после первой встречи в Абу-Даби между США, Украиной и европейскими партнерами 10 ноября, упомянув, в том числе, об обсуждении гарантий безопасности для Украины и послевоенной европейской архитектуры безопасности.

«Накануне предстоящих трехсторонних переговоров с Россией представители Соединённых Штатов, Украины и европейских партнеров встретились, чтобы продолжить тесную координацию усилий по прекращению войны в Украине и созданию условий для прочного мира, включая поддержку надежных гарантий безопасности как части любого урегулирования», — написал Виткофф в X.

Обсуждения, по его словам, «прошли совместно между Соединёнными Штатами, Украиной и европейскими партнёрами, что отражало их общие цели, текущие консультации и приверженность евроатлантической безопасности».

«Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимость принятия решений и обеспечивать надежные гарантии безопасности для Украины», — указал Виткофф.

«Общей целью является разработка практичной и взаимоусиливающей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и укрепит доверие, необходимое для достижения урегулирования путем переговоров», — отметил представитель Трампа.

«Наряду с основным акцентом на прочном мире, обсуждение охватило вопросы развития существующих европейских институтов и соглашений в области безопасности после завершения войны в Украине. Участники также признали, что решение проблем послевоенной безопасности и снижение риска конфликта имеют чрезвычайно важное значение. Они обсудили, как обеспечить надежные механизмы для управления рисками и предотвращения опасной эскалации», — сообщил он.

«Участники подтвердили свою общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности и соответствующим договоренностям и четко заявили, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны», — отметил Виткофф.

Он указал, что «Соединенные Штаты, Украина и европейские партнеры будут продолжать тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса с общей целью продвижения к более широким многосторонним дискуссиям с участием европейских партнеров и достижения всеобъемлющего и прочного мира».

Ранее украинская делегация прибыла в Абу-Даби для переговоров с США и Россией.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

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