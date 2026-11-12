Виткофф надеется, что после переговоров с Путиным война в Украине близится к завершению

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби приблизили окончание войны в Украине.

В ближайшее время американские представители должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

На вопрос журналистов, стал ли мир ближе после переговоров в Абу-Даби, Виткофф ответил: «Надеюсь, что да».

В то же время специальный посланник Дональда Трампа не стал уточнять, о каких именно договоренностях или результатах идет речь.

Его заявление прозвучало после завершения двухдневных трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, которые состоялись в Абу-Даби.

Об этом американский представитель сообщил российским журналистам по прибытии в Москву.

Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В аэропорту Внуково американскую делегацию встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием украинской, американской и российской делегаций. Их ключевыми темами должны были стать прекращение огня и гарантии послевоенной безопасности для Украины. Однако акценты сместились на обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности, которая будет сформирована после завершения войны в Украине.

Позиция Украины на мирных переговорах остается неизменной: прекращение огня, создание действенной системы гарантий безопасности и возвращение пленных.

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