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Новости Мир

Виткоффу и Кушнеру подарили пуховики с символикой сборной России

UA NEWS 12 Ноября 2026 17:47
Виткоффу и Кушнеру подарили пуховики с символикой сборной России

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер получили пуховики из той же коллекции, что и представитель Путина Кирилл Дмитриев.

Именно в такой одежде Дмитриев встречал американских представителей в аэропорту. На пуховиках изображена символика сборной России.

Специальные посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В аэропорту Внуково американскую делегацию встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения мирного урегулирования в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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