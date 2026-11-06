За период с 1981 по 2024 год на ветроэлектростанциях США погибло около 18,7 млн летучих мышей 28 различных видов.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Если около 20 лет назад ежегодно на ветротурбинах гибло примерно 100 тысяч летучих мышей, то к 2021 году этот показатель вырос до 1,5 млн особей в год.

Учёные поясняют, что реальные масштабы гибели животных могли быть недооценены. Тела летучих мышей нередко съедают падальщики или они теряются в высокой траве, поэтому не попадают в статистику.

Снизить смертность можно благодаря правильному выбору мест для строительства ВЭС и временной остановке турбин в периоды активности летучих мышей. Европейское исследование 141 ветроэлектростанции показало, что такие ограничения могут сократить гибель животных более чем на 80%.

Источник: ">Euronews

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