Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что на этой неделе автоперевозчики начнут получать помощь в размере 430 млн евро. Решение объявили на фоне протестов водителей грузовиков, выступающих против резкого роста цен на топливо, сообщает ANSA English.

Выплаты должны начаться на этой неделе

Сальвини сказал, что уже выделенные 430 млн евро доступны для выплат. По его словам, средства должны начать поступать на этой неделе, поскольку многие компании не могут ждать. Он также сообщил, что власти работают над привлечением дополнительных ресурсов.

Министр воздержался от подробностей перед запланированной встречей с федерациями автоперевозчиков в Милане, однако заявил, что дополнительное финансирование будет.

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Протесты повлияли на наличие продуктов

Протесты водителей начались на прошлой неделе во многих частях Италии, прежде всего на юге страны. Участники перекрывали дороги или отдельные полосы движения, замедляя транспортный поток. Акции прошли после забастовок и сидячих протестов фермеров и рыбаков.

По данным агентства, дефицит свежих продуктов уже отразился на полках супермаркетов и рыночных прилавках в Катании на Сицилии, Скалее в Калабрии, Чериньоле в Апулии, Меркольяно в Кампании, а также в Сори, Кассино и Фабрике-ди-Рома в Лацио. Глава конфедерации автоперевозчиков Conftrasporto Паскуале Руссо ранее заявлял, что водители могут прибегнуть к общенациональной забастовке.

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