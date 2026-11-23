Министерство иностранных дел признанного ООН Правительства национального единства Ливии в понедельник, 23 ноября, категорически осудило проведение любых иностранных военных операций на территории или в территориальных водах страны после украинской атаки на российские суда в Бенгази. Хотя само правительство Ливии эту территорию не контролирует.

В заявлении ведомства подчеркивается, что российско-украинская война не дает ни одной из сторон права распространять боевые действия на Ливию или использовать её в качестве арены для «сведения счётов».

Ливийский МИД также предупредил, что размещение иностранных сил вне официальных рамок государства и использование гражданских портов и объектов в военных целях представляют прямую угрозу национальной безопасности Ливии и превращают страну в площадку противостояния внешних сторон конфликта.

А заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что нападение на порт Бенгази равносильно объявлению войны его стране, пообещав обратиться в международные суды и Совет Безопасности ООН, и потребовал, чтобы Зеленского внесли в список террористов за одобрение этих ударов.

При этом Ливия фактически разделена между двумя центрами власти: запад контролирует признанное ООН правительство в Триполи, с которым сотрудничают украинцы, а восток — мятежный генерал Халифа Хафтар, поддерживаемый Россией, и именно на подконтрольной ему территории в порту Бенгази произошла атака. Между двумя правительствами на протяжении года продолжаются вялые переговоры о проведении совместных выборов, а инцидент в Бенгази может быть использован как повод для их срыва и возобновления гражданской войны.

Источник: заявление Министерства иностранных дел правительства национального единства Ливии.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 23 ноября, подтвердил успешную украинскую операцию у берегов Ливии против двух российских судов, подчеркнув, что морские операции Украины будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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