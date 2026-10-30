В США ВМС начали процедуру увольнения 19-летнего Николаса Маккелви, который 3 августа прыгнул за борт авианосца USS Abraham Lincoln в Аравийском море. ВМС обвиняют его в симуляции кризиса психического здоровья, чтобы досрочно прекратить развертывание, сообщает The Hill.

Прыжок на 255-й день развертывания

Маккелви служил авиационным механиком в вертолетной эскадрилье. По данным издания, он прыгнул в море на 255-й день развертывания авианосной ударной группы. Экипаж вертолета спас его и примерно через 50 минут вернул на корабль.

Моряк рассказал The New York Times, что работал по 12 часов на полетной палубе в сильную жару и в условиях ограниченного питания. Он также пропустил рождение дочери и переживал из-за онкологических заболеваний в семье жены. В документах ВМС, которые изучила газета, офицер признал, что развертывание было сложным, но отметил, что мотивы Маккелви остались неясными. Подозрения у офицера вызвало и то, что военнослужащий был в спасательном жилете.

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Обвинения и вопросы о помощи

Согласно обвинительным документам, которые изучило издание, ВМС предъявили Маккелви обвинения в симуляции и самовольном оставлении места службы после того, как он покинул свой пост. Процедура увольнения может лишить его права на образовательную помощь по программе GI Bill.

Маккелви и его жена Саманта Ларри считают наказание несправедливым и заявляют, что он не получил надлежащей помощи в сфере психического здоровья до и после инцидента. По информации The Hill, в июне он обращался в медицинское подразделение корабля, однако ему предложили поговорить с капелланом, от чего он отказался. На USS Abraham Lincoln, где служили более 5 тысяч военнослужащих, было шесть специалистов по психическому здоровью.

Авианосец завершил 322-дневное развертывание, которое продлили в связи с войной против Ирана. Исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као сообщил, что во время длительного развертывания было зафиксировано восемь попыток самоубийства.

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