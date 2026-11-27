27 ноября 2026 года в российском Северодвинске состоялась церемония поднятия Андреевского флага на атомной подводной лодке «Пермь» проекта «Ясень-М». После этого подводную лодку официально включили в состав Военно-морского флота РФ. Российские власти заявляют, что подводная лодка войдет в состав Тихоокеанского флота и станет носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Подъем Андреевского флага означает, что подводная лодка официально принята в состав флота. После этого она должна приступить к выполнению задач по назначению.

Путин заявил, что новая подводная лодка пополнит Тихоокеанский флот. По словам российского президента, её планируют использовать для защиты морских рубежей России на Дальнем Востоке и в Арктике. «Она будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток, нашу Арктику и всю Россию», — сказал Путин.

Российские власти называют ввод «Перми» в состав флота одним из важных этапов его обновления в 2026 году. В то же время заявления о будущих задачах подводной лодки и её боевых возможностях пока исходят преимущественно от представителей самой России.

Чем особенна подводная лодка «Пермь»

«Пермь» относится к многоцелевым атомным подводным лодкам четвёртого поколения проекта 885М «Ясень-М». Это модернизированная версия проекта «Ясень». Такие подводные лодки предназначены для выполнения различных боевых задач и могут нести на борту ракетное вооружение.

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Главная особенность «Перми» — ракеты «Циркон». По заявлениям российской стороны, это первая многоцелевая подводная лодка, получившая этот комплекс в качестве штатного вооружения. Ранее представители российского флота сообщали, что именно эта подводная лодка будет отличаться от предыдущих лодок серии благодаря интеграции ракетного комплекса.

«Циркон» — российская крылатая ракета, которую Москва называет гиперзвуковой. Ее разрабатывали для поражения морских и наземных целей. Российские власти заявляют о высокой скорости и дальности ракеты, однако эти характеристики не следует воспринимать как независимо подтвержденные показатели. Ранее ракеты этого типа ассоциировались прежде всего с надводными кораблями. В частности, одним из первых их носителей стал фрегат «Адмирал Горшков». Теперь Россия заявляет о появлении штатного подводного носителя «Цирконов».

Как строили подводную лодку

Подводную лодку «Пермь» заложили на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске в июле 2016 года. Это один из крупнейших российских центров строительства атомных подводных лодок. На воду подводную лодку спустили 27 марта 2025 года. После этого она проходила испытания, в ходе которых проверялась работа систем и оборудования, а также готовность корабля к службе. Завершение этого этапа должно было предшествовать официальной передаче подводной лодки военно-морскому флоту.

Ввод «Перми» в состав ВМФ России состоялся 27 ноября 2026 года — после поднятия Андреевского флага. Таким образом, от закладки подводной лодки до её официального принятия на вооружение прошло более десяти лет. «Пермь» стала одной из подводных лодок семейства «Ясень» и «Ясень-М», которые Россия продолжает строить для усиления своего флота. Её назвали в честь российского города Пермь. Ранее это имя носила атомная подводная лодка проекта 671РТМ «Щука», которая служила в составе Северного флота.

Куда отправят новую подводную лодку

По заявлениям российского руководства, после ввода в состав флота «Пермь» должна усилить Тихоокеанский флот. Ее основные задачи связаны с военно-морским присутствием России в Тихом океане и охраной морских рубежей на Дальнем Востоке. Отдельно Путин упомянул Арктику. Россия уделяет этому региону значительное внимание из-за его стратегического положения, природных ресурсов и важных морских маршрутов. Подводные лодки с атомными энергетическими установками могут длительное время находиться под водой, что делает их важной частью военно-морских сил.

В то же время само включение «Перми» в состав флота ещё не означает, что она уже приступила к полноценному боевому дежурству в Тихом океане. Российская сторона заявила о её будущем назначении, но конкретные сроки перехода к месту службы и начала выполнения задач в сообщениях не уточнила. Для России это пополнение флота важно прежде всего из-за появления ещё одной атомной подводной лодки с ракетным вооружением. А заявленный статус первой штатной подводной лодки-носителя «Цирконов» делает «Пермь» заметной частью российской программы модернизации военно-морских сил. Об этом сообщают российские СМИ.

На российском судостроительном предприятии «Севмаш» 17 июня официально заложили новую многоцелевую атомную подводную лодку «Мурманск». Этот корабль стал девятым по счету ракетоносцем модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»), который страна-агрессор строит для своего флота.

Россия приступила к заключительному этапу ходовых испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов», который считается одним из самых мощных надводных кораблей в составе её флота. После модернизации корабль получил значительное усиление вооружения и теперь имеет 176 пусковых ячеек для ракет различного назначения.

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