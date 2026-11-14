Итальянская «Сир Суса Скай Перуджа» победила «Итас Трентино» со счётом 3:1 в полуфинале Суперкубка Италии по волейболу. Команда Камила Семенюка после поражения в первой партии выиграла три следующие и вышла в решающий матч турнира.

Перелом после стартового сета

«Трентино» выиграл первую партию — 25:22. Однако затем «Перуджа» взяла верх со счетами 25:20 и 25:18. Наиболее напряжённым стал четвёртый сет: команда Анджело Лоренцетти долгое время уступала, но в концовке вышла вперёд и реализовала шестой матчбол — 30:28.

Таким образом, «Перуджа» завершила встречу победой 3:1. О ходе матча и статистике игроков сообщает Interia Sport.

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17 очков Семенюка

Семенюк набрал 17 очков. Он реализовал 14 из 28 атак, выполнил два эйса и поставил один результативный блок. В приёме у волейболиста было 54% позитивных и 26% отличных действий.

Столько же очков для «Перуджи» набрал Олег Плотницкий. Самым результативным игроком команды стал Ферре Реггерс, набравший 20 очков.

Соперник в финале

В финале Суперкубка Италии «Перуджа» сыграет против «Кучине Лубе Чивитанова». Матч запланирован на воскресенье, начало — в 18:00.

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