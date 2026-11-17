Волейболист сборной Польши Вильфредо Леон может остаться в польской «Богданке ЛУК Люблин» как минимум на сезон 2027/28. Об этом со ссылкой на журналиста Якуба Бальцержака сообщает Interia Sport.

Возможное продление соглашения

По словам Бальцержака, Леон может заключить с люблинским клубом контракт на два года. Ранее в СМИ появлялась информация, что после завершения сезона 2026/27 доигровщик перейдет в турецкий «Халкбанк» из Анкары.

Журналист заявил, что 9 ноября узнал о предстоящем расторжении предварительной договоренности Леона с «Халкбанком». По его словам, информацию об интересе турецкого клуба и подписании предварительного соглашения публиковали спортивные СМИ Турции, Польши и Италии.

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Карьера в Люблине

Леон присоединился к «Богданке ЛУК Люблин» в сезоне 2024/25. В первом сезоне в польской лиге он вместе с командой завоевал историческое чемпионство Польши и Суперкубок Польши.

Interia Sport также приводит ранее опубликованную Przegląd Sportowy информацию, согласно которой предварительное соглашение Леона с «Халкбанком» должно было предусматривать 1,5 млн евро и бонусы. Условия возможного нового соглашения игрока с клубом из Люблина не уточняются.

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