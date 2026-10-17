ВВП Кении вырос на 5,1% во втором квартале 2026 года, который завершился в июне. Это выше показателя в 4,9%, зафиксированного за аналогичный период 2025 года. Рост произошел на фоне подорожания энергоносителей и раннего завершения сезона затяжных дождей, что повлияло на сельское хозяйство.

Как сообщает Nation Kenya, данные обнародовало Национальное бюро статистики Кении. В ведомстве отметили, что второй квартал характеризовался перебоями и неопределенностью на мировом энергетическом рынке, а также ранним прекращением затяжных дождей. По данным бюро, сезон дождей с марта по май досрочно завершился в мае 2026 года.

Секторы услуг поддержали рост

Общему показателю способствовала активность в транспорте и складском хозяйстве, сфере размещения и питания, а также в других секторах услуг. Транспортный сектор вырос на 4,4% против 3,3% годом ранее благодаря активности автомобильного, железнодорожного и водного транспорта.

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Сектор информации и коммуникаций расширился на 7,2%, финансовые и страховые услуги — на 6,1%, а снабжение электроэнергией и водой — на 7,7%. Услуги размещения и питания выросли на 7,4%, хотя это меньше 12,8% во втором квартале 2025 года. Обрабатывающая промышленность также ускорилась: темп роста составил 2,2% против 1,3% годом ранее.

Топливо дорожает, агросектор замедлился

Средняя розничная цена дизельного топлива выросла на 32% — до 217,8 кенийского шиллинга за литр против 165,1 шиллинга годом ранее. Средняя цена нефти поднялась до 104,45 доллара за баррель с 67,44 доллара. Инфляция в стране ускорилась до 6,23% с 3,89%, преимущественно из-за подорожания продуктов питания и транспорта.

Строительство выросло на 6%, что медленнее прошлогодних 7,3%, несмотря на увеличение потребления цемента на 11,1%. Темпы роста сельского, лесного и рыбного хозяйства замедлились до 3,5% с 4%. В то же время производство чая увеличилось на 11,1%, до 162,6 тыс. тонн, а экспорт кофе вырос на 10% — до 22 046,4 тонны.

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