Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского в связи с внесением его имени в базу данных сайта «Миротворец» и пригрозил последствиями, которые могут повлиять на его позицию относительно дальнейшей помощи Киеву.

Накануне голосования по вопросу о продлении поддержки Украины итальянский чиновник заявил, что если официальный Киев не дистанцируется от ресурса, который вносит журналистов, спортсменов, интеллектуалов и политиков в списки «врагов народа», это будет иметь последствия.

Источник: итальянское издание Il Messaggero.

В ответ на скандал посольство Украины в Италии обнародовало официальное заявление, подчеркнув, что «Миротворец» не является государственным ресурсом, не входит в систему государственных органов и не уполномочен представлять официальную позицию Украины. Украинские дипломаты также предостерегли от использования неофициальных сайтов для искусственного обострения отношений между государствами, подчеркнув, что сотрудничество между Киевом и Римом остается прочным и основано на взаимном доверии и общих ценностях.

Глава канцелярии президента Польши был внесен в базу Миротворца.

Гончаренко отреагировал на внесение себя в базу Миротворца.

Читай нас в