В Чёрном море недалеко от побережья Болгарии ночью 17 ноября беспилотники атаковали газовоз GAS HUSKY. Судно получило повреждения и перевернулось, однако болгарским военным удалось спасти всех 19 членов экипажа.

Инцидент произошел примерно в 90 километрах к востоку от города Бяла. По информации министерства обороны, после полуночи судно исчезло с радаров, а в 08:02 сработал его аварийный буй.

В ходе воздушной разведки района самолет Су-25 болгарских военно-воздушных сил обнаружил спасательную шлюпку с людьми. Для проведения поисково-спасательной операции был задействован вертолет.

В результате операции удалось спасти всех 19 моряков, находившихся на борту GAS HUSKY.

По информации Maritime.bg, судно атаковали четыре беспилотника. Капитан газовоза сообщил, что в результате ударов были повреждены машинное отделение и мостик.

После атаки GAS HUSKY перевернулся на бок.

Судно принадлежит греческой компании Naftomar и ходит под флагом Либерии. По данным bTV, газовоз перевозил 3403 тонны пропана. Он следовал из египетского порта Александрия к терминалу в румынской Мидии.

Накануне у побережья Болгарии в результате атаки двух беспилотников затонул сухогруз BETUL 8. Все 12 членов его экипажа были спасены.

Судно перевозило почти 3 тысячи тонн пшеницы.

С начала октября у болгарского побережья под удары попали как минимум пять торговых судов, три из которых затонули.

Всего с начала октября в результате атак у берегов Румынии и Болгарии по меньшей мере 34 моряка погибли или пропали без вести.

На фоне обострения ситуации НАТО ранее объявило о развертывании в Чёрном море дополнительных средств наблюдения, в частности самолётов, радаров и беспилотников. Такое решение было принято после семи ударов по грузовым судам вблизи Румынии и Болгарии в октябре.

Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии.

Недавно недалеко от румынского города Сулина, вблизи дельты Дуная, три коммерческих судна подверглись ударам беспилотников. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил эту атаку, сообщив, что инцидент произошел вечером 14 ноября, а радары румынского Министерства обороны зафиксировали в этом районе воздушные цели, из-за чего военно-воздушные силы страны дважды поднимали в небо истребители.

Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября дрон поразил нефтяной танкер Evia Petrol V под греческим флагом. Судно находилось в четырёх морских милях к востоку-юго-востоку от Сулины. Примерно через 35 минут дрон поразил балкер Marsol, который находился в пяти морских милях к юго-востоку от Сулинского канала. На борту судна также возник пожар.

Грузовое судно Larissa 1 13 ноября подверглось атаке беспилотника во время движения в территориальных водах Румынии. Судно направлялось в порт Сулина, откуда должно было отправиться в Украину.

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